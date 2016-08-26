ЦИК России сообщил о новой массовой регистрации избирателей в Барвихе

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Элла Памфилова обещала не допустить повторения ранее сложившейся ситуации с "резиновыми коттеджами" в Барвихе

В центральную избирательную комиссию России поступила информация о новой массовой регистрации избирателей в подмосковной Барвихе, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Поступила информация опять по Барвихе, опять начали там регистрировать массово. Мне позвонила председатель комиссии Мособлизбиркома, они взяли эту ситуацию на контроль. Если нужна будет какая-то помощь, то мы ее окажем", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ добавила, что не допустит повторения ранее сложившейся ситуации с "резиновыми коттеджами".

Выборы в сельсовет Барвихи должны были пройти 24 апреля, однако ЦИК отменил их из-за многочисленных нарушений в ходе досрочного голосования, начавшегося 16 апреля.

В день начала досрочного голосования пользователи соцсетей сообщали, что избирателей с недавно оформленной в Барвихе регистрацией организованно привозили на автобусах на избирательные участки.

В знак протеста четверо оппозиционных кандидатов из Фонда борьбы с коррупцией снялись с выборов в совет депутатов поселка Барвиха. В сообщении фонда говорилось, что выборы в Барвихе организованы "как цепочка уголовных преступлений".

В итоге центризбирком отменил выборы в Барвихе, а глава комиссии Элла Памфилова признала, что в законодательстве есть недоработки, которые допускают существование "резиновых квартир".

В июне избирком Барвихи в полном составе сложил свои полномочия. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пообещал, что выборы в Барвихе состоятся не позднее 18 сентября, когда в России пройдет единый день голосования.

В начале августа руководство отделения "Единой России" в Одинцовском районе рекомендовало единороссам не принимать участие во вновь назначенных выборах в Барвихе. При этом партия не ограничивает единороссов в их праве участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.