США инвестируют 2,5 млрд долларов в скоростные железные дороги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2021 году между Бостоном и Вашингтоном будут ходить быстрые и вместительные поезда, планирует правительство США

Правительство США выдаст кредит в 2,45 млрд долларов оператору железных дорог Amtrak для покупки новых поездов, улучшения путей и платформ, сообщил вице-президент Джозеф Байден.

Министерство транспорта заявило, что это самый крупный кредит за всю историю его существования.

Улучшения коснутся железнодорожной сети на северо-востоке США. В планы компании входит, например, развитие скоростных железных дорог между Вашингтоном и Бостоном.

Байден заявил, что надо расширять инвестиции в инфраструктуру.

"Нам нужны такие инвестиции, чтобы заставить весь этот регион, да и страну в целом, двигаться вперед и создавать новые рабочие места", - заявил Байден.

Железнодорожная система США отстает от других развитых стран, особенно это заметно в секторе скоростных дорог.

Amtrak планирует начать движение новых поездов в 2021 году. Их скорость этих поездов составит 160 миль (257 километров) в час, а технически они будут способны разгоняться дот 180 миль (около 300 км) в час.

В новых поездах будет на треть больше пассажирских мест.

Северо-восточный транспортный коридор США - один из самых загруженных в стране. На этом маршруте находятся Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк. По данным Amtrak, в 2015 году им оспользовались рекордное число пассажиров - 11,7 млн человек.