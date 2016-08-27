СБ ООН осудил Северную Корею за запуск баллистической ракеты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын испектирует место, откуда была запущена баллистическая ракета

Совет безопасности ООН в пятницу осудил Северную Корею за очередной запуск баллистической ракеты.

Члены Совета согласились принять чрезвычайные меры в ответ на действия Пхеньяна.

Достаточно резкое заявление поддержал и Китай, обычно считающийся основным союзником КНДР в мире.

Пхеньян, в свою очередь, весьма резко отреагировал на осуждение Совбезом ООН запуска баллистической ракеты. В сообщении министерства иностранных дел КНДР заявление СБ ООН названо "отвратительной провокацией".

На этой неделе Северная Корея провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.

В 2006 году Северная Корея впервые испытала ядерное оружие. С тех пор СБ ООН пять раз вводил против нее различные санкции. В марте этого года СБ ООН ограничил международный импорт минерального сырья из КНДР и проведение с ней банковских операций.

Вопреки резолюциям ООН, Северная Корея с начала текущего года осуществила несколько запусков и одно испытание термоядерного устройства.