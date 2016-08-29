Замглавы администрации Петропавловск-Камчатского подозревают в растрате 37 млн руб

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чиновника из администрации Петропавловска-Камчатского подозревают в крупной расстрате

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского, подозреваемого в нецелевом использовании 37,7 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте ведомства, инцидент произошел в ноябре-декабре 2014 года, когда подозреваемый занимал должность исполняющего обязанности заместителя главы Петропавловск-Камчатского городского округа, а также и.о. председателя комитета городского хозяйства.

Его имя в сообщении СК не указывается.

Министерство ЖКХ Камчатского края предоставило городу субсидию в размере 37,7 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на "закупку запорной арматуры и трубопроводной продукции" в рамках программы по повышению эффективности коммунального хозяйства города и благоустройству.

По версии следствия, чиновник направил эти средства на другие цели. Следствие считает, что он действовал в интересах МУП "Петропавловский водоканал". Чиновник выделил почти 39,5 млн рублей на компенсацию расходов компании по закупке запорной арматуры и трубопроводной продукции. Из этих средств 37,7 млн рублей являлись субсидией ЖКХ.

Следствие считает, что эти деньги фактически пошли погашение долгов МУП "Петропавловский водоканал", которые возникли в 2012 и 2013 годах, когда компания действительно закупала подобное оборудование.