Украинское предприятие "Антонов" планирует строить самолеты Ан-225 "Мрия" в Китае

31 августа 2016

Автор фото, Antonov Подпись к фото, Пока второй экземпляр Ан-225 находится в недостроенном состоянии

Украинское предприятие "Антонов" подписало с китайской компанией Aerospace Industry Corporation of China (AICC) договор о сотрудничестве по программе модернизации самого большого в мире грузоподъемного самолета Ан-225 ("Мрия").

Как сообщила пресс-служба украинской компании, речь идет о долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого предполагается достроить на Украине второй экземпляр Ан-225 (пока существует лишь один, построенный в конце 1980-х) и поставить его компании AICC, а затем наладить в Китае совместного производства самолетов по лицензии "Антонова".

Ранее китайский телеканал CCTV на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что 30 августа китайская компания China airspace и украинское госпредприятие "Антонов" подписали договор, согласно которому к Китаю переходит право собственности на АН-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета. При этом отмечалось, что первый китайский АН-225 будет выпущен уже в первой половине 2019 года.

Аббревиатура китайской компании Aerospace Industry Corporation of China, которая подписала контракт с предприятием "Антонов", совпадает с аббревиатурой крупнейшей китайской государственной корпорации Aviation Industry Corporation of China - AICC, но, как подчеркивают эксперты, это разные компании.

Шестимоторный Ан-225 "Мрия" (в переводе с украинского - "Мечта") - самый большой самолет в мире. Его взлетная масса 640 тонн, масса полезной нагрузки - до 250 тонн. Самолет строился для транспортировки космического корабля многоразового использования "Буран".