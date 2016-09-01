Помощник Путина: налоги в России нужно только снижать

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Андрей Белоусов полагает, что повышать в России налоги нельзя

В России налоги всегда надо только снижать, заявил помощник президента Андрей Белоусов, который ранее занимал должность министра экономического развития России.

Белоусов таким образом ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли сейчас повышать в России налоги.

В последние месяцы вопрос повышения налогов периодически возникает на фоне начавшегося бюджетного кризиса в России. В конце июля заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что к концу следующего года Резервный фонд России будет исчерпан, а в бюджете может не быть денег даже на выплаты зарплат.

Газета "Ведомости" ранее опубликовала заметку, посвященную новому бюджетному прогнозу минфина на ближайшие на три года. В период 2017-2019 годов ведомство предлагает собрать дополнительно в бюджет почти 2,5 трлн рублей с помощью повышения различных налогов.

Ведомство, по данным газеты, предлагает увеличить налоги для нефтяников, "Газпром", производителей табачной продукции, а также ввести акциз на продукты с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю. Все эти предложения ранее уже обсуждались.

Минфин, по данным газеты, также предложил правительству подумать над более радикальными способами повысить доходы бюджета, например, увеличить на 1 п.п. все ключевые налоги. Также ведомство задумалось над введением прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц или увеличения нынешней ставки НДФЛ с 13% до 15-16%.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил Интерфаксу, что правительство не приняло предложения минфина, а работа над подготовкой бюджета на ближайшие годы продолжается.

Тем не менее если предложения минфина все-таки будут приняты в том или ином виде, это увеличит нагрузку на население, серьезно пострадавшее от кризиса. Рост НДФЛ, например, приведет к снижению зарплат.

При этом многие чиновники и эксперты говорят, что кризис нанес слишком сильный удар по населению. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в конце июля заявила, что больше нельзя экономить за счет населения, которое стремительно беднеет.

Предложения минфина по заполнению дыр в бюджете являются не самыми радикальными. Некоторые эксперты предлагают покрывать часть расходов бюджета за счет эмиссии денег. Для населения это может обернуться всплеском инфляции и дальнейшим снижением доходов.