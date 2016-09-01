СМИ связали происходящее в Самарканде с подготовкой к похоронам Каримова

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В этом году президент Узбекистана впервые не участвовал в торжествах по случаю объявления независимости страны

Власти Самарканда в срочном порядке отправили госслужащих чистить улицы города - как предполагают СМИ, это может быть связано с подготовкой к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова, слухи о смерти которого циркулируют уже несколько дней.

Некоторые улицы в центре города, где родился президент Узбекистана, были перекрыты. Кроме того, в Самарканд спешно прибыл премьер-министр Узбекистана, сообщает узбекская редакция радио "Свобода".

Русскоязычное новостное издание о Центральной Азии "Фергана" утверждает, что в городе активно идут приготовления к похоронам Каримова.

На самаркандском кладбище похоронены два брата и мать Ислама Каримова.

Журналисты сообщают, что к памятнику в настоящее время прибывают грузовики со стройматериалами.

Ранее в Узбекистане были отменены запланированные на 31 августа официальные торжества, приуроченные к 25-летию объявления независимости страны. В предыдущие годы в этот день президент Узбекистана Ислам Каримов обычно появлялся на публике.

Слухи о смерти

В воскресенье правительство Узбекистана выпустило официальное заявление о том, что президент находится в больнице.

Через день дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева написала в "Фейсбуке", что ее отец госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Тогда же "Фергана" сообщила, что Каримов скончался в больнице, а российские информагентства со ссылкой на источники в аппарате президента Узбекистана заявили, что информация о смерти узбекского лидера не соответствует действительности.

Во вторник в СМИ и соцсетях снова появились сообщения о кончине Ислама Каримова. Но они вновь не подтвердились.

"Какой-либо новой информацией мы не располагаем и можем сказать, что ночные сообщения не нашли своего подтверждения, и из этого мы исходим", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле известно о болезни Каримова, но какими-то деталями там не располагают.

Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1989 году, заняв пост первого секретаря ЦК компартии тогда советской республики.

Президентом он был избран 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР.

Далее он одержал победу на всенародных выборах 1991 года и с тех пор бессменно находится на посту президента.

В ходе общенационального референдума, состоявшегося 27 февраля 2002 года, было принято решение о продлении президентских полномочий с 5 до 7 лет.