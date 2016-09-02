Власти РФ планируют заморозить накопительную часть пенсии на три года

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Голодец сообщила о планах правительства о заморозке накопительной части пенсии на три года

Правительство планирует заморозить накопительную часть пенсии на три года, сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах накопительной пенсионной системы, Голодец заявила, что правительство не планирует к ней возвращаться в следующие три года, передает ТАСС.

"На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию", - цитирует слова Голодец агентство Интерфакс.

В конце августа Голодец сообщила, что правительство решило заморозить накопительную часть пенсии в 2017 году. Это решение она объяснила тем, что в бюджете просто нет денег на трансферты в Пенсионный фонд.

При этом Голодец добавила, что в бюджете полностью учтена индексация этих пенсий.

Сейчас правительство разрабатывает бюджет на ближайшие три года. Основная проблема заключается в невозможности сбалансировать его. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в четверг сообщил, что работа над бюджетом пока продолжается.

Заморозка накопительной части пенсии означает, что часть пенсионных взносов россиян, которые должны идти в накопительную часть, уходят на выплаты нынешним пенсионерам. Это позволяет покрыть дефицит Пенсионного фонда и снизить трансферты из бюджета. По оценкам министерства труда, заморозка пенсионных накоплений в 2017 году позволит сохранить в бюджете около 400 млрд рублей.

Впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. Тогда на этом решении настаивал социальный блок правительства. Первоначально считалось, что это временная мера, однако теперь из года в год правительство продлевает заморозку.

Сама Голодец в марте этого года оценила потери россиян от решения заморозить пенсионные накопления в 2015 году в 200 млрд рублей. Фактически нынешние работники, которые платят пенсионные взносы, когда выйдут на пенсию, будут получать меньше, чем могли бы в случае, если бы правительство не заморозило пенсии.

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал печальным решение правительства о заморозке накопительной части пенсий на 2017 года.

Экономисты часто критикуют это решение. Пенсионные накопления обычно являются источником долгосрочных инвестиций в экономике. Многие экономисты объясняли, что заморозка накоплений подрывает доверие населения ко всей накопительной пенсионной системе и лишает экономику "длинных денег".

Из-за проблем с бюджетом правительство в этом году решило в этом году отказаться от второй индексации пенсий и вместо этого обещало пенсионерам единовременно выплатить по 5 тысяч рублей. Это предполагает потери уже для нынешних пенсионеров.