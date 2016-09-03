В Самарканде началось прощание с Исламом Каримовым

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие в Узбекистане не скрывают своей скорби по поводу кончины президента страны

В Самарканде началась траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

Она проходит в самаркандской резиденции главы государства. Траурную церемонию открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которого аналитики называют самым вероятным преемником покойного лидера.

На церемонию прощания прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее траурный кортеж с телом президента Узбекистана провожали жители Ташкента: на улицы вышли несколько тысяч человек.

В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

Media playback is unsupported on your device Ташкент прощается с Исламом Каримовым

На время проведения похорон принято решение полностью закрыть центр Самарканда для въезда автомобилей.

В Москве люди с утра несут цветы к посольству Узбекистана. Флаг на здании посольства приспущен. В дипмиссии сообщили, что посольство Узбекистана в Москве открыло книгу соболезнований.

Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного 27 августа инсульта. Причиной смерти названо "острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), приведшее к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности".

Он правил страной около 27 лет.

В аэропорту Ташкента гроб Каримова провожали его жена Татьяна и дочь Лола Каримова-Тилляева. Они были в головных платках и одеты в черное.

На кадрах хроники видно как они плачут.

В своем "Инстаграме" Лола-Каримова-Тилляева написала: "Он ушел от нас…Подбираю слова, и сама не верю в это…".

Вторая дочь Каримова, Гульнара, насколько известно, находится под домашним арестом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кортеж с телом президента забрасывали цветами

Официальное сообщение о кончине Ислама Каримова было сделано в пятницу вечером. Однако несколькими часами ранее премьер-министр Турции выразил свои соболезнования народу Узбекистана, заявив, что президент Каримов умер.

Президент США Барак Обама в своем заявлении сказал, что США "остаются верны партнерству с Узбекистаном, его суверенности, безопасности и будущему, основанному на правах всех его граждан".

Российский президент Владимир Путин также выразил свои соболезнования. В его заявлении сказано, что "под руководством Ислама Абдуганиевича Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии". Президент назвал смерть Каримова "тяжелой утратой для народа Узбекистана".

Путин направил свое письмо спикеру парламента Узбекистана Нигматулле Юлдашеву, который временно исполняет обязанности президента до следующих выборов.

По словам аналитиков, Юлдашев вряд ли заменит Каримова на посту президента.

Права человека

В докладе ООН по правам человека говорится, что при правлении Каримова применение пыток в Узбекистане стало систематическим.

Покойный президент объяснял свой жесткий стиль правления опасностью, которую представляют собой исламистские экстремисты.

Во время подавления демонстрации в Андижане в 2005 году погибли сотни человек.

После того, как в 1999 году в Ташкенте взорвалось несколько бомб, Каримов сказал: "Я готов оторвать головы 200 человек, чтобы спасти мир и спокойствие в республике. Если бы мой ребенок выбрал такой путь, то я сам оторвал бы ему голову".

Сторонники Каримова говорят, что ограничения свобод - небольшая цена за порядок в стране.