Мать Тереза причислена к лику святых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мать Тереза основала женскую монашескую конгрегацию "Сестры Миссионерки Любви", в которой сейчас состоят около 4500 ее последовательниц

Папа Римский Франциск причислил к лику святых мать Терезу - католическую монахиню, прославившуюся на весь мир организацией медицинской помощи индийским беднякам.

На церемонию канонизации на площади Святого Петра в Риме собрались около 100 тысяч человек.

На балконе собора Святого Петра был размещен плакат с изображением блаженной монахини. Толпа встретила канонизацию матери Терезы аплодисментами.

В своей речи на латыни Папа Франциск сказал: "Мы заявляем и определяем блаженную мать Терезу Калькуттскую святой" (Decernimus et definimus beatum matris Teresiae de Calcutta sanctum esse).

Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в католической албанской семье в Скопье, ныне столице бывшей югославской республики Македонии, а тогда провинции Османской империи.

В 19 лет она уехала в Ирландию и там вступила в монашеский орден "Ирландские сестры Лорето". В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием.

Орден направил ее на служение в Индию, где она сначала преподавала в женской школе святой Марии в Дарджилинге, а 10 сентября 1946 года получила благословение от руководства ордена помогать больным в Калькутте.

В 1950 году мать Тереза основала женскую монашескую конгрегацию "Сестры Миссионерки Любви", в которой сейчас состоят около 4500 ее последовательниц, помогающих бедным и больным в более чем ста странах независимо от их национальности и вероисповедания. Сестры работают примерно в 400 благотворительных клиниках, школах и приютах.

Мать Тереза давно стала всемирным символом милосердия и в 1979 году удостоилась Нобелевской премии мира, но в ее адрес звучала и критика: за получение денег на благотворительность от одиозных диктаторов, антисанитарные условия в некоторых патронировавшихся ею лечебницах и призывы не давать наркотиков даже обреченным онкологическим больным.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Десятки тысяч почитателей матери Терезы пришли на церемонию на площади Святого Петра

Мать Тереза скончалась в возрасте 87 лет и была беатифицирована (первая ступень канонизации у католиков) папой Иоанном-Павлом II в 2003 году.

Папа причислил мать Терезу к блаженным

Ватикан признал два случая чудесных исцелений благодаря молитвам матери Терезе. В 2002 году женщина в Индии излечилась от опухоли в брюшной полости, в 2008 году у бразильца исчезла опухоль мозга.

Мать Терезу признали чудотворцем

Папа Франциск ранее заявлял о намерении завершить процедуру канонизации матери Терезы в течение объявленного Ватиканом Года милосердия, заканчивающегося в ноябре 2016-го.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Монахини общины, основанной матерью Терезой, и сегодня работают в Калькутте

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Статуэтки матери Терезы пользуются большим спросом на Филиппинах