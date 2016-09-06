Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла Гану

В Москве со счетом 1:0 завершился товарищеский матч между футбольными сборными России и Ганы.

На 21-й минуте мяч в ворота Адама Куараси забил Федор Смолов.

Это была вторая игра российской команды под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. 31 августа россияне в Анталье сыграли вничью 0:0 с турецкой сборной.

Черчесов возглавил сборную России после ее провального выступления на чемпионате Европы во Франции два месяца назад.

Тогда команда под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв сначала вничью 1:1 с англичанами, а затем уступив сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Россияне в качестве хозяев чемпионата мира 2018 года освобождены от участия в начавшемся в эти выходные отборочном турнире, поэтому в ближайшие полтора года команда Черчесова будет проводить лишь товарищеские встречи. Следующая - 9 октября против команды Коста-Рики.