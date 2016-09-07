Пять человек погибли при крушении поезда в Египте
Пять человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Египте. По данным министерства здравоохранения страны, 27 человек получили ранения.
Первые три вагона поезда, следовавшего в город Асуан, сошли с рельсов в районе Аль-Аят, примерно в 50 километрах к югу от Каира.
В результате аварии на нескольких часов было прервано железнодорожное сообщение между столицей и южными районами страны. В настоящий момент движение поездов частично восстановлено.
Причина крушения пока не установлена, ведется расследование. Основными версиями случившегося руководство египетских железных дорог называет техническую неисправность и превышение скорости.