Пять человек погибли при крушении поезда в Египте

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Основные версии причин крушения - техническая неисправность и превышение скорости

Пять человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Египте. По данным министерства здравоохранения страны, 27 человек получили ранения.

Первые три вагона поезда, следовавшего в город Асуан, сошли с рельсов в районе Аль-Аят, примерно в 50 километрах к югу от Каира.

В результате аварии на нескольких часов было прервано железнодорожное сообщение между столицей и южными районами страны. В настоящий момент движение поездов частично восстановлено.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Первые три вагона поезда сошли с рельсов и опрокинулись

Причина крушения пока не установлена, ведется расследование. Основными версиями случившегося руководство египетских железных дорог называет техническую неисправность и превышение скорости.