Дональд Трамп: "Больше солдат, больше самолетов, больше кораблей"

7 сентября 2016

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп обещает уничтожить группировку "Исламское государство" за 30 дней

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен значительно усилить военный потенциал страны, если будет избран на президентский пост.

По словам Трампа, он намерен увеличить число военнослужащих, самолетов и кораблей в вооруженных силах США.

Кандидат также заявил, что потребует от Пентагона представить план уничтожения экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена как в США, так и в России) в течение 30 дней.

В своей речи в Филадельфии Трамп также заявил, что потребует от всех союзников США по НАТО выполнения обязательств по выделению 2% бюджетных доходов на оборону.

"Я предлагаю новую федеральную политику с акцентом на американские ключевые национальные интересы, с поддержкой региональной стабильности и снижения напряженности в мире. Это потребует пересмотра неудавшихся программ", - заявил Трамп.

На этой неделе кандидат-республиканец получил поддержку со стороны 88 высокопоставленных военных, которые заявили, что он "обладает нужным характером, чтобы быть главнокомандующим".

Параллельно соперница Трампа - кандидат от демократов Хиллари Клинтон - выпустила видеоролик с военнослужащими, критикующими политику Трампа.

В конце прошлой недели Дональд Трамп впервые за время избирательной кампании незначительно обогнал Клинтон по популярности.