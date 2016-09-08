Барак Обама встретился с обругавшим его президентом Филиппин

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент США Барак Обама ответил шуткой на обзывательства Дутерте

Президент США Барак Обама провел краткую встречу с филиппинским лидером Родриго Дутерте на форуме АСЕАН в Лаосе. Несколько дней назад администрация Обамы отменила встречу с Дутерте после того как филиппинский лидер назвал Обаму "сукиным сыном".

О содержании переговоров Обамы и Дутерте не сообщается.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими неделикатными ремарками, которые многие сочли бы совершенно неприемлемыми. Поскольку Китай и Филиппины вовлечены в территориальный спор по поводу островов в Южно-Китайском море, то можно было бы ожидать, что Дутерте станет налаживать более тесные контакты с наиболее влиятельным союзником - США.

Однако вместо этого накануне запланированной встречи с Бараком Обамой на саммите АСЕАН в Лаосе Дутерте назвал его "сукиным сыном" в ответ на предположение, что тот может поднять вопрос о ситуации с правами человека на Филиппинах.

"Я президент суверенной страны, мы уже давно не колония. У меня нет других хозяев, кроме филиппинского народа. Нужно проявлять уважение. Я тебя прокляну на этом форуме, сукин сын", - заявил Дутерте, говоря о предстоящей встрече с американским лидером.

Барак Обама, которому журналисты процитировали слова Дутерте, с усмешкой назвал того в ответ "ярким парнем" и выразил надежду на более конструктивный диалог.

Тем не менее, после этого встреча Обамы и Дутерте была отменена по инициативе американской стороны. Позже Дутерте извинился и сказал, что его слова не являлись нападкой на Обаму лично.