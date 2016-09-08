Ученые назвали червя-паразита в честь Барака Обамы

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Ученый подчеркивает, что выбранное им название - это честь для президента, а не оскорбление

Новый вид плоского червя-паразита, обитающего в крови черепах, назван Baracktrema obamai в честь президента США Барака Обамы.

Как подчеркнул профессор биологии колледжа Сент-Мэри в Индиане и дальний родственник Обамы Томас Платт, выбранное им название - это честь для президента, а отнюдь не оскорбление.

По словам Платта, иногда люди готовы заплатить тысячи долларов, чтобы в честь них назвали какую-нибудь особь.

Ученый также добавил, что названный в честь Обамы паразит внешне напоминает американского президента, так как он "длинный, тонкий и чертовски крутой".

Ученые обнаружили скопление сотен и тысяч яиц паразитов в легочных альвеолах черепах. Пока неясно, каким образом происходит заражение животных и какие болезни может вызывать у черепах новый вид паразитов.

Baracktrema obamai был обнаружен у двух видов пресноводных черепах: черной пресноводной черепахи и амбоинской шарнирной черепахи.