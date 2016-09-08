В Сирии убит командир группировки "Фронт Нусра"
Один из командиров сирийской группировки, прежде известной как "Фронт Нусра", погиб в районе Алеппо.
Группировка "Джабхат Фатех аль-Шам" ("Фронт завоевания Сирии") в "Твиттере" сообщила, что командир Абу Омар Саракеб погиб в результате авиаудара в провинции Алеппо.
В группировке не уточнили, авиацией какой страны был нанесен удар.
"Фрон Нусра" поменял название в конце июля, одновременно оборвав связи с "Аль-Каидой".
Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщает, что Абу Омар Саракеб и другие погибли в деревне Кафр Наха.
По неподтвержденным данным, убиты были также несколько других высокопоставленных членов группировки.
С февраля в Сирии действует соглашение о прекращении боевых действий в Сирии, достигнутое при посредничестве России и США. Оно не распространяется на экстремистские группировки, к числу которых стороны отнесли и "Фронт Нусра".
"Фронт Нусра" - одна из крупнейших повстанческих группировок в Сирии. Она впервые объявила о себе на видео, опубликованном в интернете в 2012 году, через несколько месяцев после начала военного конфликта в Сирии.
"Исламское государство", "Фронт Нусра" и "Аль-Каида" запрещены на территории России.