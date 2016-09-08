Обама назвал Трампа профнепригодным после похвал Путину

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Барак Обама заявил, что Дональд Трамп не способен быть президентом

Президент США Барак Обама назвал Дональда Трампа вздорным и невежественным, после того как кандидат от Республиканской партии похвалил российского президента Владимира Путина.

Выступая в Лаосе, Обама заявил, что, стоит Трампу заговорить, его некомпетентность проявляется все яснее.

"Я не думаю, что этот парень обладает необходимой квалификацией, чтобы быть президентом Соединенных Штатов, и каждый раз, когда он говорит, эта точка зрения находит подтверждение", - сказад американский президент.

"Самое важное для публики и прессы - просто слушать, что он говорит, и задавать уточняющие вопросы о том, что кажется или противоречивыми, или невежественными, или откровенно вздорными идеями", - добавил Обама.

Днем ранее Трамп заявил, что видит в Путине больше лидерских качеств, чем в Обаме.

"Это другая система, и я не могу сказать, что она мне нравится, но очевидно, что в этой системе он [Путин] в большей степени лидер, чем наш президент", - сказал кандидат-республиканец.

Трамп также отмечал, что в случае победы на выборах у него будут "очень-очень хорошие отношения" с Путиным и с Россией.

Ранее в четверг выступление Трампа раскритиковала кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Она заявила, что каждому республиканцу, претендующему на государственный пост в стране, следует задать вопрос, согласен ли он с этими словами Трампа.

"Это не только непатриотично, но и оскорбительно для наших граждан и нашего верховного главнокомандующего, и это пугает, потому что он [Трамп] намеревается позволить Путину делать то, что Путин захочет", - сказала Клинтон.