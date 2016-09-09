В районе ядерного полигона КНДР зафиксированы сильные подземные толчки

Правообладатель иллюстрации GEOEYE Image caption Северная Корея проводит ядерные испытания под землей на полигоне Пангири

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Северной Корее. Ранее сообщалось, что страна готовится к пятому ядерному испытанию.

Южнокорейское информагентство Ренхап сообщает, что землетрясение было "искусственным". Оно также приводит слова неназванного представителя южнокорейского правительства, который заявил, что толчки, скорее всего, и были ядерным испытанием.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в районе полигона, где в прошлом северокорейские военные уже испытывали ядерное оружие.

Власти КНДР пока не подтвердили информацию ни о землетрясении, ни о проведении ядерного испытания. В пятницу Северная Корея отмечает День образования КНДР.

Однако данные со спутника, полученные несколько недель назад, демонстрируют повышенную активность в районе полигона Пангири.

Санкции ООН запрещают КНДР проводить ядерные испытания, а также запускать баллистические ракеты.