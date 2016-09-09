Похвала Трампа Путину внесла разлад в ряды республиканцев
Часть соратников кандидата в президенты США Дональда Трампа по Республиканской партии раскритиковала его за хвалебные речи в адрес Владимира Путина. Основная соперница Трампа Хиллари Клинтон также осудила кандидата от республиканцев за похвалу российского президента.
Заявление Трампа о том, что он считает Путина лучшим лидером, чем Барак Обама, произвело настоящий фурор в американской политике. Ряд высокопоставленных республиканцев выступил с нелестными заявлениями о Путине.
"Владимир Путин - агрессор, который не разделяет наших интересов", - заявил в четверг спикер сената, республиканец Пол Райан, обвинив Кремль в "проведении государственных кибератак против политической системы США".
"Он бандит. Он опасен и он - из плохих парней", - цитирует New York Times сенатора-республиканца от штата Флорида, бывшего претендента на участие в президентской гонке Марко Рубио.
В то же время партнер Трампа по выборам, губернатор Индианы Майк Пенс выступил в защиту Трампа и Путина. "Я думаю, то, что Владимир Путин был более сильным лидером для своей страны, чем Барак Обама, - неоспоримо", - заявил Пенс в интервью Си-эн-эн в четверг.
Представители Демократической партии в свою очередь обвиняют Трампа в непатриотичности, оскорблении президента и готовности потакать российскому лидеру, что бы он ни делал.
"Это не только непатриотично, но и оскорбительно для наших граждан и нашего верховного главнокомандующего, и это пугает, потому что он [Трамп] намеревается позволить Путину делать то, что Путин захочет", - заявила в четверг кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Президент США Барак Обама ранее назвал Трампа вздорным и невежественным.
"Я не думаю, что этот парень обладает необходимой квалификацией, чтобы быть президентом Соединенных Штатов, и каждый раз, когда он говорит, эта точка зрения находит подтверждение", - сказал американский президент.
"Самое важное для публики и прессы - просто слушать, что он говорит, и задавать уточняющие вопросы о том, что кажется или противоречивыми, или невежественными, или откровенно вздорными идеями", - добавил Обама.
Обама назвал Трампа профнепригодным после похвал Путину
Президент США Барак Обама назвал Дональда Трампа вздорным и невежественным, после того как кандидат от Республиканской партии похвалил российского президента Владимира Путина.
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