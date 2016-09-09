Британке разрешили использовать для зачатия яйцеклетки умершей дочери

9 сентября 2016

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Как утверждает 60-летняя женщина, дочь перед смертью просила, чтобы она выносила ее детей, то есть своих внуков

60-летняя британка получила разрешение использовать яйцеклетки ее умершей дочери, чтобы выносить и родить ребенка.

Британский регулятор, занимающийся вопросами эмбриологии, разрешил женщине вывезти биологический материал в клинику Нью-Йорка для проведения всех необходимых медицинских процедур, включая оплодотворение донорской спермой.

Несколько месяцев назад апелляционный суд поддержал требование женщины разрешить ей использовать яйцеклетки дочери, которая умерла от рака кишечника в 2011 году в возрасте 28 лет.

Как утверждает женщина, дочь перед смертью просила ее, чтобы она выносила ее детей. Письменного согласия на использование ее яйцеклеток дочь не оставила.

Однако регулятор решил, что в данном случае речь идет об "исключительных и уникальных обстоятельствах", и заключил, что вряд ли дочь, которая обратилась к родителям с такой просьбой, могла бы отказать в письменном согласии, если бы знала, какие проблемы могут вызвать его отсутствие.