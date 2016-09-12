"ВКонтакте" вернула функцию прослушивания музыки в приложение для iOS

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Социальная сеть смогла уладить конфликт с правообладателем и вернуть функцию прослушивания музыки в свое приложение

В приложение социальной сети "ВКонтакте" для iOS вернули раздел "аудиозаписи" и функцию для прослушивания музыки.

Для того, чтобы функция вновь заработала, приложение нужно обновить.

Ранее компания Mail.ru Group, владеющая социальной сетью, заявила о подписании соглашения с компаниями United Music Agency (UMA) и Universal Music Group (UMG), которые являются крупными правообладателями.

В результате Mail.ru Group имеет партнерские отношения с тремя лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции - UMG, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, сообщила компания.

Музыкальный раздел пропал из приложения сети в начале 2015 года. Компания вынуждена была удалить эту функцию из-за конфликта с правообладателями и позиции Apple.

Этому предшествовали суды с правообладателями, недовольными тем, что их контент незаконно размещается в сети. В последние месяцы соцсеть пыталась урегулировать конфликты и получить разрешение на использование музыки в социальной сети.