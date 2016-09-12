Крупный алмаз назвали в честь тренера Путина по дзюдо

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Путин и Анатолий Рахлин в 2007 году

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" назвала крупный алмаз именем Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина по дзюдо.

Масса алмаза составляет 136,24 карата (27,248 грамма).

"Кристалл представляет собой полупрозрачный бесцветный обломок комбинационной формы с шестовато-черепитчатой скульптурой. В объеме камня присутствуют графит-сульфидные включения", - говорится на сайте компании.

Решение назвать алмаз именем Рахлина принял вице-президент компании "Алроса", выигравший лот на благотворительном аукционе в поддержку исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока.

Анатолий Соломонович Рахлин - советский и российский тренер по дзюдо - скончался в августе 2013 года. Среди его воспитанников - люди, получившие известность не только в спорте, но и в политике, бизнесе - в частности, Владимир Путин и предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.