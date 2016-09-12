Facebook принял предложение Израиля совместно бороться с разжиганием насилия

12 сентября 2016

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Израиль и Facebook договорились создать рабочие группы для борьбы с экстремизмом

Руководство соцсети Facebook на 95% выполнило просьбу властей Израиля удалить контент, разжигающий насилие, заявила министр юстиции Израиля Аелет Шакед. Речь идет, прежде всего, о материалах, публикуемых палестинцами.

"Наша главная цель состоит в том, чтобы эти [интернет-]компании проводили собственный мониторинг материала, содержащего призывы [к насилию]", - заявила глава ведомства после встречи с представителями Facebook.

Ранее сообщалось, что власти Израиля и руководство Facebook договорились создать специальные рабочие группы для борьбы с экстремизмом в соцсети.

По словам Шакед, Израиль просит соцсеть поступать с публикуемыми палестинцами материалами, которые призывают к насилию, так же, как она это делает с видеороликами экстремистской группировки "Исламское государство" (в России запрещена).

Министр заявила, что портал YouTube согласился заблокировать 80% тех материалов, которые просило удалить израильское правительство.

Представительница Facebook не подтвердила информацию о 95% удаленных материалов, однако отметила, что компания регулярно выполняет требования различных стран, организаций и граждан, которые просят убрать оскорбительные или экстремистские материалы.

По словам Шакед, в прошлом году Израиль предъявил 120 обвинений палестинцам и еще 50 - гражданам Израиля за посты в "Фейсбуке", содержащие призывы к насилию.