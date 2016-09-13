Samsung выпустит обновление, исключающее возгорание Galaxy Note 7

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / GWANGJU BUKBU POLICE STATION" Image caption Во вторник японская полиция опубликовала снимок одного из пострадавших в результате возгорания аккумулятора

Крупнейший производитель смартфонов в мире компания Samsung объявила о выпуске обновления программного обеспечения, которое позволит пользователям в Южной Корее снова без опаски включить свои новенькие Samsung Galaxy Note 7.

2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

Обновление призвано обезопасить пользователей, которые пока не могут или не хотят возвращать свои устройства, - оно позволит аккумулятору Galaxy Note 7 заряжаться лишь до 60%, таким образом предотвращая перегрев.

Обновление выйдет 20 сентября в Южной Корее. Когда оно станет доступно владельцам смарфонов Samsung по всему миру, неизвестно.

9 сентября власти США попросили своих граждан не пользоваться Samsung Galaxy Note 7. Федеральное авиационное управление США запретил эти смартфоны на борту самолетов. Так же поступили авиакомпании некоторых других стран.