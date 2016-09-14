СКР уточнил сумму изъятых у полковника МВД Захарченко денег

Правообладатель иллюстрации http://sledcom.ru Image caption Дмитрий Захарченко заявил в суде, что не имеет к этим деньгам никакого отношения

Изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко 8,5 млрд рублей арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центробанка, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Изначально сообщалось, что в квартире Захарченко было изъято 9 млрд рублей - 120 млн долларов и 2 млн евро наличными.

"Наряду с большим объемом следственных действий устанавливается происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска у Захарченко. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами для установления иных фактов получения взяток Захарченко", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Маркина, "какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют". Ранее российские СМИ сообщали, что правоохранительные органы получили данные о якобы принадлежащих отцу Захарченко счетах в банках Швейцарии, на которых содержится около 300 млн евро.

Заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в субботу. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Сам полковник заявил в суде, что не имеет к этим деньгам никакого отношения, а также отверг предъявленные обвинения во взятке.

Агентства со ссылкой на свои источники связывали дело Дмитрия Захарченко с выводом средств из московского Нота-банка, который был лишен лицензии 24 ноября 2015 года. Судья в субботу подтвердила эту информацию. В постановление об аресте Захарченко говорится, что он предупредил финансового директора банка Галину Марчукова о предстоящем у нее обыске.