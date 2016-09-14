Крупнейшие порносайты мира заблокированы на территории России
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Два крупнейших мировых порносайта - YouPorn и PornHub - заблокированы на территории России по требованию Роскомнадзора.
Как сообщает интернет-ресурс TJournal.ru, портал PornHub был заблокирован на основании решения Бутурлиновского районного суда Воронежской области.
По словам прокурора, подавшего иск о блокировке, в российском законодательстве "предусмотрен запрет на распространении информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте".
Сайт YouPorn подвергся блокировке по решению Первореченского районного суда Владивостока из-за "размещения информации порнографического характера".
О закрытии доступа к обоим сайтам в России в среду сообщили многие пользователи соцсетей.
В сентябре прошлого года Крыловский районный суд Краснодарского края потребовал заблокировать порносайт и еще несколько других сайтов на территории России. Суд счел, что ресурсы попадают под действие закона о защите детей от вредной информации.
В решении суда была указана только русскоязычная версия сайта, и после ее блокировки Роскомнадзором международная версия продолжала оставаться открытой для российских пользователей.
PornHub считается одним из популярнейших порносайтов мира. Большая часть контента в нем распространяется бесплатно.