Крупнейшие порносайты мира заблокированы на территории России

14 сентября 2016

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Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Два популярнейших порноресурса со среды полностью недоступны в России

Два крупнейших мировых порносайта - YouPorn и PornHub - заблокированы на территории России по требованию Роскомнадзора.

Как сообщает интернет-ресурс TJournal.ru, портал PornHub был заблокирован на основании решения Бутурлиновского районного суда Воронежской области.

По словам прокурора, подавшего иск о блокировке, в российском законодательстве "предусмотрен запрет на распространении информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте".

Сайт YouPorn подвергся блокировке по решению Первореченского районного суда Владивостока из-за "размещения информации порнографического характера".

О закрытии доступа к обоим сайтам в России в среду сообщили многие пользователи соцсетей.

В сентябре прошлого года Крыловский районный суд Краснодарского края потребовал заблокировать порносайт и еще несколько других сайтов на территории России. Суд счел, что ресурсы попадают под действие закона о защите детей от вредной информации.

В решении суда была указана только русскоязычная версия сайта, и после ее блокировки Роскомнадзором международная версия продолжала оставаться открытой для российских пользователей.