Филиппины: наемный убийца признался в связях с президентом

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Предвыборная программа Дутерте строилась на обещании победить наркоторговлю в стране

Бывший наемный убийца из Филиппин сообщил, что действующий президент страны Родриго Дутерте в бытность мэром города Давао приказывал без суда убивать преступников и своих оппонентов.

В ходе сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам, Эдгар Матобато рассказал, что Дутерте лично инструктировал его и других наемных убийц, как совершать подобные преступления.

По его словам, в результате подобных внесудебных расправ были убиты около тысячи человек. Сам Дутерте ранее отрицал свою причастность к убийствам преступникогв.

Президент Филиппин Родриго Дутерте вступил в должность 30 июня. Его предвыборная программа строилась, в том числе, на обещании победить наркоторговлю в стране.

Он подчеркивал, что для достижения этой цели готов использовать любые доступные средства.

За два месяца его президентства в ходе внесудебных расправ в стране уже убиты более двух тысяч предполагаемых наркоманов и наркоторговцев.

Кампания Дутерте вызвала критику у оппозиции, которая обвинила президента в создании атмосферы страха, где любое убийство можно замаскировать обвинениями в наркоторговле.