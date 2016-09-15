Личный врач Дональда Трампа рассказал о его "превосходном здоровье"

Автор фото, AP Подпись к фото, Трамп рассказал о своем здоровье на популярном "Шоу доктора Оза"

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может похвастаться "превосходным здоровьем", говорится в письме его личного врача.

"Мы с удовольствием раскрываем все результаты анализов, демонстрирующие, что у мистера Трампа превосходное здоровье и достаточно выносливости, чтобы выдержать - без перерывов - тяготы трудной и беспрецедентной президентской кампании, и, что еще важнее, необыкновенно ответственную работу президента США", - говорится в заявлении избирательного штаба Трампа.

Таким образом представители штаба намекают на состояние здоровья Хиллари Клинтон, которая на этой неделе вынуждена была на несколько дней прервать свою президентскую кампанию из-за пневмонии.

Штаб Клинтон ранее также опубликовал подробную информацию о ее здоровье.

В частности, в документе сообщалось, что Клинтон принимает лекарства для нормализации щитовидной железы и антиаллергические препараты, а также препарат для профилактики и лечения тромбоза и тромбоэмболии сосудов, прописанные ей после того, как в 2012 году у нее нашли тромб, как осложнение после сотрясения мозга.

70-летний Трамп и 68-летняя Клинтон - одни из старейших кандидатов президенты США в истории.

Трамп ранее выражал сомнения по поводу состояния здоровья своего оппонента на выборах. В прошлом месяце он заявил своим сторонникам, что Клинтон не хватает "психической и физической выносливости".