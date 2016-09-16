Трамп за несколько часов поменял мнение о месте рождения Обамы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В апреле 2011 года Трамп призвал Барака Обаму показать свидетельство о рождении

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от Республиканской партии выступил с заявлением о том, что Дональд Трамп изменил свою точку зрения относительно места рождения действующего президента страны и теперь считает, что Барак Обама родился в США.

Это заявление было сделано всего через несколько часов после интервью Трампа американской газете Washington Post, в котором он отказывался признать, что Обама родился на территории Соединенных Штатов.

При этом сторонники Дональда Трампа обвиняют в распространении этой конспиративной теории его соперницу Хиллари Клинтон, заявляя, что именно ее предвыборный штаб начал говорить об этом в ходе кампании по выдвижению кандидата от демократов в 2008 году.

В американских СМИ действительно появились сообщения о том, что слухи по поводу места рождения Барака Обамы начали циркулировать среди убежденных сторонников Клинтон в 2008 году, когда стало ясно, что она не будет выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии.

Однако нет никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Клинтон имеет какое-либо отношение к этим слухам.

Слухи о том, что Барак Обама родился не в США и поэтому не имел права выдвигаться в президенты, вновь появились в среде сторонников кандидата от республиканцев Джона Маккейна, когда стало ясно, что он отстает от Обамы в опросам общественного мнения.

"Теория места рождения"

Трамп являлся одним из ярых приверженцев "теории места рождения", сторонники которой полагают, что Обама родился не на Гавайских островах, то есть не на американской территории, и поэтому не имеет права занимать президентский пост.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон отреагировала на слова Трампа, написав в своем микроблоге, что преемником Барака Обамы не может быть и не будет человек, который является сторонником расистской теории о месте рождения.

Сторонники "теории места рождения" считают, что Обама на самом деле родился не на Гавайских островах, как гласит его официальная биография, а в Кении.

Трамп неоднократно заявлял о своем мнении относительно места рождения Барака Обамы и его права занимать президентское кресло еще в период предвыборной кампании 2012 года.

Свидетельство о рождении

В апреле 2011 года Трамп призвал Барака Обаму показать свидетельство о рождении.

В том же месяце Барак Обама выступил со специальным заявлением, в котором подтвердил, что родился в Соединенных Штатах.

Обама сказал тогда, что он поражен "конспирологическими теориями" о месте своего рождения. Подобные слухи он назвал глупостями.

Ранее Белый дом опубликовал копию рукописного свидетельства о рождении Обамы, согласно которому президент родился на Гавайях.

Тем не менее подлинность этого документа вызвала сомнения у некоторых должностных лиц.