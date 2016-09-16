Министерство обороны Британии извинилось за гибель подростка в Ираке в 2003 году

Image caption Ахмад Али был в числе четырех иракцев, задержанных британскими солдатами по подозрению в грабежах

Министерство обороны Британии принесло извинения за смерть 15-летнего иракского подростка, который утонул в Басре в 2003 году.

Ахмад Али был в числе четырех иракцев, задержанных британскими солдатами по подозрению в грабежах. В качестве наказания их заставили зайти в канал и плыть. Ахмад Али не умел плавать и утонул, солдаты не попытались его спасти.

Обвинение в непреднамеренном убийстве было снято с военных в 2006 году, однако недавно появилась новая информация об инциденте, которая вызвала ряд вопросов по поводу допустимости их действий.

О новых обстоятельствах происшествия стало известно в ходе расследования смертей мирных жителей во время иракской войны в период с 2003 по 2011 год.

Расследование ведет бывший судья Высокого суда правосудия Англии сэр Джордж Ньюман. В его докладе говорится, что военные не имели права задерживать Ахмеда Али и тем более заставлять его плыть по каналу.

Судья отметил, что военные должны были немедленно оказать помощь подростку, когда увидели, что тот тонет.