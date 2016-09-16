Британские ученые: скрининг шейки матки может спасти сотни жизней

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Скрининг, в частности, предполагает взятие мазка на наличие измененных клеток, которые впоследствии могут переродиться в раковые

Своевременный и регулярный скрининг (обследование) шейки матки может спасти жизни сотен (и даже тысяч) онкологических пациенток, говорится в исследовании, опубликованном в британском журнале British Journal of Cancer.

Уже спасено около 2 тысяч женщин - это стало возможным благодаря ежегодному гинекологическому обследованию, проводимому в Англии.

Исследователи из Лондонского университета Queen Mary утверждают, что наиболее эффективна диагностика у женщин в возрасте от 50 до 64 лет.

От рака шейки матки в Британии ежегодно умирает около 800 женщин.

Специальный онкоскрининг, направленный на выявление заболеваний шейки матки, предлагают всем женщинам в Британии в возрасте от 25 до 64 лет.

Женщин в возрасте от 25 до 49 лет приглашают пройти обследование раз в три года, тех, кто старше - раз в 5 лет.

Скрининг, в частности, предполагает взятие мазка на наличие измененных клеток, которые впоследствии могут переродиться в раковые.

Авторы исследования проанализировали медицинские данные 11 тысяч британских женщин, которым был поставлен диагноз "рак шейки матки". Они пришли к выводу, что помимо тех, кому удалось победить болезнь, благодаря лечению, можно было спасти жизни еще 350 человек - если бы те регулярно проходили скрининг.

В случае, если бы скрининг не проводился у пациеток в возрасте от 50 до 64 лет, умерло бы в 5 раз больше женщин.