Лидеры ЕС договорились представить новый план развития блока

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Евросовета Дональд Туск (слева) и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали планы по сдерживанию миграции

Главы 27 стран-членов ЕС на неформальном саммите в Братиславе договорились через полгода представить подробный план развития блока с учетом выхода из него Британии.

"В Братиславе мы договорились в ближайшие месяцы предложить нашим гражданам наше видение привлекательной модели Евросоюза, которому они могут доверять и который могут поддерживать", - говорится в так называемой Братиславской декларации, принятой по итогам саммита.

Предполагается, что дорожная карта развития ЕС будет утверждена на встрече лидеров блока в марте следующего года в Риме.

"Несмотря на то, что одна из стран решила выйти [из состава ЕС], Евросоюз остается для нас незаменимым", - говорится в тексте декларации.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, особое внимание в дорожной карте будет уделено проблеме сдерживание нелегальной миграции и усилению сотрудничества в сфере безопасности.

"Мы очень конкретно обсудили, что нужно сделать для решения таких проблем, как миграция... Нам всем придется пойти на компромиссы", - отметила Меркель.

Ранее Меркель назвала ситуацию, в которой оказался ЕС после выхода Британии, "критической".

Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что одна из главных целей лидеров стран ЕС - не допустить неконтролируемый поток мигрантов, который наблюдался в прошлом году.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что участникам неформального саммита не удалось внести изменения в миграционную политику ЕС, которую он назвал "саморазрушающей и наивной".

Впервые саммит ЕС прошел без участия Британии, жители которой проголосовали на референдуме за выход из объединенной Европы.