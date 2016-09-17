Канадский писатель воспользовался правом на эвтаназию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любимыми темами Кинселлы были бейсбол и жизнь коренных народов Канады

В Канаде скончался писатель Уильям Патрик Кинселла, по повести которого "Босоногий Джо" в 1989 году был снят фильм "Поле его мечты". Кинселла, добровольно ушедший из жизни с помощью эвтаназии, был автором около 30 произведений. Писателю был 81 год.

Почти все его работы были посвящены бейсболу либо описывали жизнь коренного населения Канады. Первая книга Кинселлы, "Танцуй со мной на улице", вышла в 1977 году. Рассказ в ней ведется от лица молодого индейца, живущего в современной Канаде.

Самой известной работой Кинселлы стала книга, посвященная бейсболу, по которой в 1989 году был снят фильм "Поле чудес". По сюжету книги, фермер из Айовы слышит голоса, велящие ему построить на своем поле бейсбольный стадион, на котором начинают играть призраки знаменитых игроков.

По словам агента Кинселлы Кэролин Суэйзи, писатель решил уйти из жизни при помощи эвтаназии, которую канадский прарламент легализовал в июне этого года.

Воспользоваться правом на эвтаназию в Канаде могут только ее граждане и только психически здоровые люди старше 18 лет, страдающие от неизлечимых болезней или получившие увечья, от которых неминуемо наступит смерть.