Несовершеннолетний впервые получил разрешение на эвтаназию в Бельгии
Смертельно больной несовершеннолетний бельгиец, чье имя не разглашается из соображений приватности, станет первым гражданином королевства младше 18 лет, который уйдет из жизни посредством эвтаназии.
"К счастью, лишь в отношении очень немногих детей рассматривается этот вопрос [об эвтаназии], но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть", - сказал в беседе с газетой Het Nieuwsblad глава Федеральной комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс.
Из небольшого числа стран мира, где добровольный уход из жизни легален, Бельгия - единственная, где эта законодательная возможность распространяется и на несовершеннолетних без ограничения возраста.
Для того, чтобы принять такое решение, смертельно больной несовершеннолетний должен находиться в здравом уме.
Ребенку или подростку также необходимо заручиться согласием родителей.
В соседних Нидерландах эвтаназия для детей также разрешена, но они должны быть старше 12 лет.
Бельгия сняла ограничения по возрасту для добровольного ухода из жизни в 2014 году, несмотря на скептицизм части священников и педиатров.
Помимо трех монархий Бенилюкса эвтаназия легальна в Швейцарии, Колумбии, Канаде, а также в американских штатах Орегон, Вашингтон, Вермонт и Монтана.