Несовершеннолетний впервые получил разрешение на эвтаназию в Бельгии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активисты в Бельгии не раз протестовали против эвтаназии

Смертельно больной несовершеннолетний бельгиец, чье имя не разглашается из соображений приватности, станет первым гражданином королевства младше 18 лет, который уйдет из жизни посредством эвтаназии.

"К счастью, лишь в отношении очень немногих детей рассматривается этот вопрос [об эвтаназии], но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть", - сказал в беседе с газетой Het Nieuwsblad глава Федеральной комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс.

Из небольшого числа стран мира, где добровольный уход из жизни легален, Бельгия - единственная, где эта законодательная возможность распространяется и на несовершеннолетних без ограничения возраста.

Для того, чтобы принять такое решение, смертельно больной несовершеннолетний должен находиться в здравом уме.

Ребенку или подростку также необходимо заручиться согласием родителей.

В соседних Нидерландах эвтаназия для детей также разрешена, но они должны быть старше 12 лет.

Бельгия сняла ограничения по возрасту для добровольного ухода из жизни в 2014 году, несмотря на скептицизм части священников и педиатров.

Помимо трех монархий Бенилюкса эвтаназия легальна в Швейцарии, Колумбии, Канаде, а также в американских штатах Орегон, Вашингтон, Вермонт и Монтана.