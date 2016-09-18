Мужчина с ножом ранил восемь человек в Миннесоте

полиция

Автор фото, Anadolu Agency

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Вечер субботы оказался напряженным для полицейских сразу нескольких штатов в США

Мужчина с ножом ранил по меньшей мере восемь человек в торговом центре города Сент-Клауд в американском штате Миннесота.

Нападавший был убит полицейскими. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.

Как заявил глава полиции города Уилльям Блэр Андерсон, подозреваемый перед нападениями спросил по меньшей мере у одного пострадавшего, является ли он мусульманином.

Также он упоминал имя Аллаха во время нападений. По словам Андерсона, мужчина был одет в униформу частного охранного предприятия.