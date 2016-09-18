Мужчина с ножом ранил восемь человек в Миннесоте
Мужчина с ножом ранил по меньшей мере восемь человек в торговом центре города Сент-Клауд в американском штате Миннесота.
Нападавший был убит полицейскими. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.
Как заявил глава полиции города Уилльям Блэр Андерсон, подозреваемый перед нападениями спросил по меньшей мере у одного пострадавшего, является ли он мусульманином.
Также он упоминал имя Аллаха во время нападений. По словам Андерсона, мужчина был одет в униформу частного охранного предприятия.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды