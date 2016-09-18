Рио-2016: историческая победа паралимпийца из Грузии

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

18 сентября 2016

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Звиад Гогочури завоевал первую в истории Грузии паралимпийскую золотую медаль

Игры в Рио-де-Жанейро принесли первую в недолгой истории участия Грузии в Паралимпиадах золотую медаль. Победа грузинского дзюдоиста Звиада Гогочури пробудила интерес аудитории к Паралимпиаде, хотя обычно в Грузии не слишком следят за ходом Паралимпийских игр.

Уже вернувшегося домой 29-летнего Звиада в аэропорту встречали аплодисментами его близкие и болельщики.

"Можно сказать, что Звиад Гогочури является героем сегодняшней реальности. Я его благодарю за те эмоции, которые он подарил народу Грузии", - заявил замминистра по делам молодежи и спорта Шалва Гоголадзе, который также приехал в тбилисский аэропорт.

Выступающий в категории 90 килограммов Звиад в четвертьфинале одержал победу над аргентинцем Хорхе Ленсиной, в полуфинале над американским спортсменом Дартаньоном Крокеттом, а в финале одолел украинца Александра Назаренко.

На данный момент Грузия занимает шестидесятое место в общем медальном зачете Паралимпиады в Рио. Однако Национальный Паралимпийский комитет страны полон надежд.

Игры в Бразилии стали особенными для Грузии: страна послала в Рио самую многочисленную сборную за всю историю и завоевана первая золотая олимпийская медаль. В НПК уверены, что страна выходит на новый уровень развития паралимпийского спорта.

Проблема с глазами

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С 12 лет у Звиада начались проблемы со зрением

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"Я, конечно, ждал и готовился к золоту. Но это - Олимпиада, там все подготовлены, тем более дзюдо - это такой спорт, который не прощает ни малейшей ошибки. Конечно, я волновался все это время", - рассказывает Звиад, с которым я встретилась уже в Тбилиси.

Он родился на востоке Грузии, занимается дзюдо с 10 лет. По его словам, родные отдали его на дзюдо, так как секций по другим видам спорта тогда в его родном городе не было.

В 12 лет у него начались проблемы со зрением.

"Врачи говорят, что помочь этому нельзя даже операцией. Я и в Германии был, и мне сказали то же самое. Но сейчас так все быстро развивается, я все-таки не теряю надежду, что когда-нибудь мне смогут помочь", - говорит Звиад.

Со временем зрение ухудшалось, но, несмотря на это, он продолжал заниматься профессиональным спортом и завоевывать спортивные награды. В 2008 году Звиад переехал в Тбилиси и попал в сборную Грузии по дзюдо.

Свою паралимпийскую карьеру Гогочури начал с прошлого года и уже через короткое время завоевал золотые медали на всемирных играх в Сеуле в 2015 и на чемпионате Европы среди незрячих в Португалии.

"Я был первым дзюдоистом-паралимпийцем в Грузии, но сейчас уже есть ребята, которые будут тренироваться, - говорит он. - В целом, я думаю, в будущем нас ждут медали, и я тоже, думаю, дал им стимул этой золотой медалью, ведь, на самом деле, не бывает ограниченных возможностей, всего можно достичь".

Беспрецедентные игры

Подпись к фото, Глава НПК Грузии Шалва Маисурадзе будет считать личным провалом, если на Играх-2020 в Токио страну не будет представлять большее число спортсменов

Грузия впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году. Тогда страну представлял всего один спортсмен в пауэрлифтинге.

На Играх в Лондоне в 2012 году от Грузии выступали уже два спортсмена - в пауэрлифтинге и плавании.

В этом году сборная состоит уже из пяти спортсменов. Правда, трое были добавлены в заявку в связи с тем, что российская сборная была отстранена от участия в Играх, и ее квоту распределили между другими командами.

Таким образом, в Рио сборная Грузии представлена одной пловчихой, стрелком из лука, штангистом, фехтовальщицей и дзюдоистом-чемпионом.

"Это уже было серьезным заявлением для нашей страны и движения. Поэтому мы с большими надеждами отправились в Рио, ну а то, что там произошло, даже превысило наши ожидания", - говорит Би-би-си президент Национального паралимпийского комитета Грузии Шалва Маисурадзе.

По его словам, несмотря на то, что кроме Гогочури ни один из паралимпийцев не занял призового места, в целом, Паралимпиада в Рио для Грузии была успешной.

"Если в Паралимпийских играх в Токио примет участие меньшее число спортсменов, чем в этот раз - это будет, прямо скажем, позором для нас. Потому что это будет оценкой четырехлетнего цикла нашей работы", - говорит глава НПК.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в столице Японии в 2020 году.

Предрассудки в обществе

Подпись к фото, Иариам Тополян раньше боялась выходить из дома из-за предрассудков в обществе по отношению к инвалидам

По словам генерального секретаря Национального паралимпийского комитета Реваза Ревазишвили, с предыдущей летней Паралимпиады 2012 года Грузия сделал значительный рывок в развитии паралимпийского спорта. Сегодня в стране уже около 87 паралимпийцев, и развиваются некоторые командные виды спорта.

"Звиад совершил прорыв своей победой, он все паралимпийское движение продвинул на шаг вперед", - говорит Ревазишвили.

Развитие зимних видов паралимпийского спорта в Грузии более проблематично и требует больших затрат, но, в целом, согласно руководству комитета, подход государства к этой проблеме в последнее время изменился. И это важно, так как деятельность Паралимпийского комитета, в основном, финансируется из государственного бюджета.

"Паралимпийский комитет является независимой неправительственной организацией, но донором является министерство по делам спорта и молодежи. Сегодня министерство спорта уже не является недосягаемым, мы идем и говорим с ними о проблемах, и они нас понимают. Это помогает в развитии нашего дела", - говорит президент Национального Паралимпийского комитета Грузии Шалва Маисурадзе.

В 2016 году бюджет Паралимпийского комитета составляет 390 тысяч лари (около 169 тысяч долларов). Кроме того, 17-ти спортсменам и тренерам министерство выплачивает стипендии.

В комитете отмечают, что премиальная система для паралимпийцев и олимпийцев сегодня, согласно законодательству, одинаковая. Кроме того, три грузинских паралимпийца получают финансовую поддержку от компании BP - официального партнера Национального паралимпийского комитета Грузии с 2012 года.

По словам Ревазишвили, люди с ограниченными возможностями в Грузии по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, и для некоторых спорт -единственный источник дохода.

"Многие уже ориентированы на достижение результатов в спорте, потому что это им принесет определенную сумму и увеличенную стипендию, - говорит он. - Человека, который пользуется коляской, сегодня в Грузии с трудом нанимают на работу. Есть трудоустроенные в государственных структурах, но в частном секторе это единичные случаи".

Новый центр

Подпись к фото, Пока в тбилисском центре развития паралимпийского спорта не очень много посетителей, но чиновники обещают это исправить

Основанный мэрией столицы Тбилисский центр развития паралимпийского спорта стал в определенной степени символом прорыва в развитии паралимпийского движения в Грузии. Полностью адаптированный под нужды людей с ограниченными возможностями, открытый в прошлом году спортивный комплекс центра - на сегодня уникальный и единственный в своем роде для Грузии.

Здесь есть бассейн, тренировочные залы, кабинеты мануальной и физиотерапии. Всего, по словам администрации, в стенах комплекса идет работа по развитию девяти паралимпийских дисциплин, и в будущем этот список расширится.

Но, несмотря на современное оснащение, в здании довольно тихо.

Георгий Гелашвили, тренер по фехтованию, показывает мне место, где тренируются спортсмены. По его словам, он тренирует пять-шесть человек, в их числе и участницу Паралимпиады в Рио Ирму Хецуриани.

То, что Хецуриани смогла получить лицензию на участие в Паралимпийских играх всего через три года после начала тренировок, он уже считает достижением. Но, по его мнению, развитию паралимпийского спорта в Грузии и привлечению молодежи в центр по-прежнему мешает отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

"Знаете, некоторым трудно даже дойти сюда. У нас, если инвалид встречается на улице, все смотрят ему вслед, а им это неприятно, или помощь им предлагают чуть что. Вот они и закрываются, предпочитают вообще не выходить на улицу", - говорит тренер.

Люди - невидимки

Мариам Тополян уже около года тренируется в настольном теннисе в центре развития спорта среди паралимпийцев.

"Мне друг посоветовал сюда прийти, потому что я всегда сидела дома одна, потому что я вообще очень закрытая, это я здесь уже открылась", - говорит Мариам.

По ее словам, она, хоть и закончила институт иностранных языков, но не работала. Когда она была студенткой и проходила практику, ей было трудно преподавать, она боялась перешептываний и реакций аудитории. У девушки проблемы с кистями рук.

По мнению президента НПК Шалвы Маисуридзе, который также является и директором центра, в здании есть все необходимое для того, чтобы посетителей стало больше, а список развиваемых дисциплин длиннее.