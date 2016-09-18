Россия: авиаудар США ставит под угрозу хрупкое соглашение по Сирии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сирия заявляет, что правительственные войска были целью этого авиаудара

Удар американской коалиции на востоке Сирии по сирийским войскам, сражавшимся против "Исламского государства", ставит под угрозу и без того хрупкое соглашение о прекращении огня, заявляет российская сторона.

Как сказал постпред России в ООН Виталий Чуркин, этот инцидент поставил "большой знак вопроса" над будущим этой договоренности.

Как заявляет российское министерство обороны, по меньшей мере 62 сирийских солдата погибли в результате этого удара под Дейр-эз-Зором.

Представитель американской администрации выразил сожаление за эту "непреднамеренную гибель людей". Американское военное командование сообщило, что приостановило бомбардировку этого района, узнав о присутствии там сирийских войск.

Соглашение о прекращении огня между США и Россией вступило в силу в минувший понедельник, однако важная часть этой договоренности, как, например, доставка гуманитарной помощи, до сих пор не приведена в действие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Виталий Чуркин и Саманта Пауэлл обменялись жесткими репликами

Спор в ООН

Этот инцидент вызвал ожесточенный спор между США и Россией на заседании Совета Безопасности ООН.

Американский постпред в ООН Саманта Пауэлл назвала экстренный созыв Совбеза ООН по требованию России "циничной и лицемерной выходкой" и удалилась из зала для общения с прессой во время выступления на заседании ее коллеги в ООН с российской стороны Виталия Чуркина.

Российский дипломат, со своей стороны, назвал это "совершенно беспрецедентно вызывающей позицией".

Ранее российская сторона заявила, что нынешний режим прекращения огня в Сирии под угрозой срыва из-за действий США.

Достигнутое соглашение между США и Россией не подразумевает прекращение бомбардировок американской авиацией позиций "ИГ" и других джихадистских группировок.

Что заявил Центр управления

Как говорится в заявлении американского верховного командования по поводу бомбардировки Дейр-эз-Зора, коалиция полагала, что она наносит удары по позициям так называемого "Исламского государства" (организации, запрещенной в России), и удары прекратились незамедлительно после того, как командование было проинформировано российской стороной о том, что передвижные средства и люди, по которым наносился удар, являлись частью сирийской армии.

Там также было сказано: "Центр управления совместными действиями авиации ранее проинформировал российских коллег о предстоящем ударе".

"В Сирии сложилась сложная ситуация, где действует множество армейских соединений и повстанческих отрядов, однако коалиционные силы не стали бы намеренно наносить удары по подразделению сирийской армии. Коалиция изучит эту операцию и обстоятельства, в которых она проводилась, чтобы извлечь из нее урок".

Российское министерство обороны ранее заявило, что если окажется, что американский авиаудар действительно был произведен по ошибке, то виной тому будет отказ Вашингтона координировать свои военные усилия с Москвой.

Режим прекращения боевых действий в Сирии должен проработать в течение семи дней, после чего США и Россия начнут коордировать свои военные усилия против группировок "Джебхат Фатех аш-Шам" (ранее известной как "Фронт Нусра" и также запрещенной в России) и "ИГ".

Российский минобороны процитировал заявление командования сирийской армии, где было сказано, что четыре удара коалиции по сирийским войскам способствовали продвижению сил "ИГ".