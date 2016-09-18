В американском Фениксе самолет упал на жилой дом, но все остались живы

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Пилот, все четверо парашютистов и оба обитателя жилого дома выжили, после того как небольшой самолет упал на крышу в американском городе Феникс, штата Аризона.

Пожарные, прибывшие по вызову в пригород Гилберт, сообщили, что все находившиеся в самолете сумели катапультироваться до падения на здание, в котором в тот момент находились два человека, однако они тоже не пострадали.

Пилот был доставлен в больницу с небольшими ожогами, никто из парашютистов никаких травм не получил.

Местная пожарная бригада написала в "Твиттере": "Последние данные о крушении: владельцы дома живы, пилот выпрыгнул с парашютом, найден и доставлен в больницу с ожогами".

Самолет доставлял парашютистов на ежегодные торжества в честь Дня конституции, где обычно можно увидеть воздушный парад, показательные прыжки парашютистов и экспозицию в память о погибших солдатах этого штата.