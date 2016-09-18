Активисты: повстанцев в Алеппо бомбят, несмотря на перемирие
Четыре авиаудара были нанесены по позициям повстанцев в восточной части Алеппо, сообщили представители сирийской оппозиции.
Это первое подобное нападение с прошлого понедельника, когда вступило в силу подписанное Россией и США соглашение о прекращении огня в Сирии.
По данным Сирийского центра по наблюдению за соблюдением прав человека, в результате авиаударов пострадало несколько человек.
У правозащитников пока нет информации о том, кто именно осуществил авиаудары по позициям повстанцев.
Ранее представители России заявили, что авиаудар, нанесенный в субботу США по правительственным войскам в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии, поставил под угрозу дальнейшую судьбу соглашения о прекращении огня.
Как утверждалось в заявлении американского верховного командования по поводу бомбардировки Дейр-эз-Зора, коалиция полагала, что наносит удары по позициям так называемого "Исламского государства" (экстремистской организации, запрещенной в России и многих других странах).
Достигнутое соглашение между США и Россией не подразумевает прекращение бомбардировок американской авиацией позиций ИГ и других джихадистских группировок.