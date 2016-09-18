Явлинский заявил, что будет участвовать в президентских выборах

18 сентября 2016

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Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что намерен баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году, вне зависимости от результатов выборов в Госдуму.

"Мы были готовы к таким результатам. Мы приняли решение, готовы ли идти на выборы. Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться президентскими выборами", - сказал Явлинский, возглавлявший партийный список "Яблока" на думских выборах.

По предварительным данным Центризбиркома, партия "Яблоко" набирает 1,53% голосов избирателей. Между тем, Григорий Явлинский подчеркнул, что его партия заняла второе место на некоторых избирательных участках Москвы.

Явлинский также отметил, что его партия не боится возможной перспективы лишения ее госфинансирования.

"В 2011 году мы получили государственное финансирование. Не знаю, какие будут результаты в этом году, но если нас заходят лишить финансирования, это можно сделать", - сказал он.

По его словам, на президентских выборах существующей власти не нужен оппонент с госфинансированием.

Согласно предварительным данным ЦИК, в Думу проходят четыре партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".