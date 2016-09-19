Песков: явку на выборы нельзя назвать низкой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центризбирком оценивает явку примерно в 47%

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает низкой явку на думских выборах, которую Центризбирком оценил примерно в 47%.

"Приветствовалась бы более высокая явка, но нынешнюю явку нельзя назвать низкой. Это отражает реальность, ту пропорцию политически активного населения, которое участвует в выборном процессе. Главное, наверное, результат", - сказал Песков.

По данным Центризбиркома, явка на думских выборах по предварительным данным составила около 47,81%. Наименее активными оказались избиратели в Санкт-Петербурге. Иркутской области и в Москве.

Политологи отмечают, что явка стала для России рекордно низкой. На думских выборах в 2011 году проголосовали 62% избирателей, в 2007 году на парламентские выборы пришли 59% избирателей.

Опрошенные Русской службой Би-би-си политологи считают низкую явку признаком потери россиянами веры в способность Госдумы что-то самостоятельно решить. Результаты оппозиции, считают они, не отражают количества критически настроенных граждан.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман считает, что властям удалось провести стратегию демобилизации и исключить из политического процесса значительную часть активных избирателей.