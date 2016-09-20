Таиланд: британского активиста признали виновным в клевете

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед оглашением приговора Энди Холл сказал корреспонденту Би-би-си, что благодарен международному сообществу за внимание к его делу

Суд в Таиланде признал британского правозащитника Энди Холла виновным в клевете и киберпреступлениях и приговорил его к трем годам тюремного заключения с отсрочкой наказания на два года, а также к штрафу в размере 150 тыс. бат (около 4,3 тыс. долларов).

Холл, который живет в Таиланде, боролся за права наемных рабочих и публиковал материалы о неудовлетворительных условиях труда на различных предприятиях в этой стране.

В 2013 году он стал соавтором доклада об условиях труда на предприятиях компании Natural Fruit, крупнейшего в Таиланде производителя консервированных ананасов.

Natural Fruit обвинила британца в клевете и потребовала компенсации в размере 300 млн бат - именно в эту сумму компания оценила свои потери.

Некоторые европейские торговые сети и профсоюзы призывали тайскую компанию отозвать свою жалобу и инициировать расследование фактов, изложенных в публикациях Холла.

По мнению правозащитников, в Таиланде грубо нарушаются права рабочих-мигрантов, а закон о клевете используется для того, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает против этого.

Финская неправительственная организация Finnwatch, которая выпустила доклад об условиях труда на предприятиях в Таиланде, распространила заявление, в котором назвала приговор Холлу шокирующим.

"Энди сделали козлом отпущения, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает за соблюдение прав трудовых мигрантов", - заявила исполнительный директор организации Соня Вартиала.

Поскольку доклад был выложен в интернете, к обвинениям в клевете в адрес Холла добавились обвинения в киберпреступлениях.