Глава минздрава Скворцова спасла пассажирку рейса Москва-Нью-Йорк

20 сентября 2016

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Автор фото, RIA Novosti Подпись к фото, Вероника Скворцова - доктор медицинских наук, профессор, специалист по неврологии и нейрохирургии

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке рейса "Аэрофлота" Москва-Нью-Йорк, которой во вторник утром стало плохо на борту вскоре после вылета из аэропорта Шереметьево.

"Через несколько минут после взлета бортпроводники объявили, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Когда мы подошли, женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга, с неопределяемым артериальным давлением", - приводят слова Скворцовой представители минздрава.

К счастью, рассказала министр, "с собой у нас оказались лекарственные препараты, нейропротекторы, сосудистые препараты, которые позволили в течение получаса улучшить состояние больной, вывести ее из бессознательного состояния".

Экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где женщину уже ждала скорая помощь. Пока подробностей о состоянии больной нет. Скворцова говорит, что надеется на ее полное восстановление.

Глава минздрава летит в Нью-Йорк на специальное совещание на полях Генассамблеи ООН, где будут обсуждаться международные меры по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Практически одновременно с новостью об инциденте в самолете стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил Скворцовой благодарность "за заслуги в области охраны здоровья населения".

Вероника Скворцова - доктор медицинских наук, профессор, специалист по неврологии и нейрохирургии. Она является вице-президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директором Всемирной федерации инсульта, генеральным секретарем Европейского совета по проблеме инсульта.