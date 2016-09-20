Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате авианалета была разбита большая часть гуманитарной колонны

Российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западе сирийского города Алеппо, заявил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Конвой, организованный ООН и сирийским отделением Красного Полумесяца, следовал в удерживаемые повстанцами сельские районы, но попал под бомбежку в районе города Урум Аль-Кубра.

Из 31 грузовика 18 получили повреждения. По неподтвержденным данным, в результате авианалета погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе представитель сирийского отделения Красного Полумесяца.

Сирийские антиправительственные активисты утверждают, что удар нанесли сирийские или российские военные самолеты.

Как заявил представитель минобороны России, маршрут гуманитарной колонны проходил через территории, подконтрольные боевикам, и российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сопровождал конвой беспилотными средствами.

"Около 13:40 мск весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки, после чего российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам", - сказал Конашенков.

Сирийские военные также выступили с заявлением о своей непричастности к обстрелу конвоя.

Глава Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер назвал нападение "грубым нарушением международного гуманитарного права".

Ранее стало известно, что ООН решила приостановить отправку всех гуманитарных конвоев в Сирию.