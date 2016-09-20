Сокращенные в МВД 163 тысячи должностей отошли к Росгвардии

  • 20 сентября 2016
Китель полицейского со знаками отличия Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption Опубликованным во вторник президентским указом предельное количество сотрудников МВД было уменьшено на 163 тыс человек

Должности 163 тысяч сотрудников МВД, указ о сокращении которых подписал 20 сентября президент Владимир Путин, будут переданы Росгвардии, сообщили в пресс-центре МВД.

"С учетом передаваемой численности подразделений в Росгвардию предельная штатная численность органов внутренних дел уменьшится на 163005 единиц, включая численность центрального аппарата МВД России, которая уменьшится на 761 единицу", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Опубликованным во вторник указом президента общая численность органов внутренних дел установлена в 904 871 сотрудников. Упраздняются также должности первого заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего внутренними войсками, начальников главного управления вневедомственной охраны, управлений подразделений спецназначения и авиации, а также лицензионно-разрешительной работы.

Указ о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) был подписан Путиным в начале июля.

Росгвардия возьмет на себя функции сразу нескольких силовых ведомств: как и МВД, будет охранять общественный порядок; как и ФСБ, бороться с терроризмом и экстремизмом и охранять государственную границу; как и вооруженные силы, участвовать в территориальной обороне.

Кроме того, нацгвардия займется охраной важных объектов и грузов, будет контролировать оборот оружия и частную охранную деятельность. Перед национальными гвардейцами президент может лично поставить некие "иные задачи".

У национальной гвардии будет меньше ограничений в применении огнестрельного оружия, чем у полиции. Полицейский не может применять оружие на поражение против женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних (моложе 18 лет). Гвардейцам нельзя стрелять только по женщинам с видимыми признаками беременности, а также по малолетним (до 14 лет).

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