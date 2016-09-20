Сокращенные в МВД 163 тысячи должностей отошли к Росгвардии

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Опубликованным во вторник президентским указом предельное количество сотрудников МВД было уменьшено на 163 тыс человек

Должности 163 тысяч сотрудников МВД, указ о сокращении которых подписал 20 сентября президент Владимир Путин, будут переданы Росгвардии, сообщили в пресс-центре МВД.

"С учетом передаваемой численности подразделений в Росгвардию предельная штатная численность органов внутренних дел уменьшится на 163005 единиц, включая численность центрального аппарата МВД России, которая уменьшится на 761 единицу", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Опубликованным во вторник указом президента общая численность органов внутренних дел установлена в 904 871 сотрудников. Упраздняются также должности первого заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего внутренними войсками, начальников главного управления вневедомственной охраны, управлений подразделений спецназначения и авиации, а также лицензионно-разрешительной работы.

Указ о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) был подписан Путиным в начале июля.

Росгвардия возьмет на себя функции сразу нескольких силовых ведомств: как и МВД, будет охранять общественный порядок; как и ФСБ, бороться с терроризмом и экстремизмом и охранять государственную границу; как и вооруженные силы, участвовать в территориальной обороне.

Кроме того, нацгвардия займется охраной важных объектов и грузов, будет контролировать оборот оружия и частную охранную деятельность. Перед национальными гвардейцами президент может лично поставить некие "иные задачи".

У национальной гвардии будет меньше ограничений в применении огнестрельного оружия, чем у полиции. Полицейский не может применять оружие на поражение против женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних (моложе 18 лет). Гвардейцам нельзя стрелять только по женщинам с видимыми признаками беременности, а также по малолетним (до 14 лет).