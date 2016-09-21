Нью-Йорк: Ахмаду Рахами предъявлены новые обвинения

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По словам следователей, Рахами не раз наведывался в Пакистан и Афганистан

Прокуратура США предъявила новые обвинения задержанному за взрыв в нью-йоркском районе Челси Ахмаду Рахами: к статьям, по которым он уже проходит обвиняемым, добавились использование оружия массового поражения и разрушение собственности.

Сам Рахами находится в больнице, где оправляется от ран, полученных им в перестрелке с полицией.

Ранее его обвинили в попытке убийства людей в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

По данным американских СМИ, в качестве детонаторов в обоих устройствах использовались мобильные телефоны и рождественские гирлянды.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп воспользовался примером выходца из Афганистана, чтобы усилить свою антиимигрантскую риторику.

Соперница Трампа - кандидат от демократов Хиллари Клинтон - сочла, что Трамп лишь подзуживает своими речами потенциальных боевиков.

В результате взрыва, прогремевшего в нью-йоркском районе Челси вечером в субботу, 29 человек получили ранения. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал произошедшее терактом.

Как говорят следователи, 28-летний мужчина заложил две бомбы в Челси, но одна из них не сдетонировала.

Позже в нескольких кварталах от места взрыва было найдено и обезврежено второе взрывное устройство, аналогичное по конструкции. Обе бомбы были сделаны из скороварок, начиненных осколочными элементами, и оказались идентичны тем, что сработали на Бостонском марафоне в 2013 году.

Следствию неизвестно, связан ли молодой человек с конкретной джихадистской организацией.