Tesla устранила уязвимость после удаленного взлома автомобиля

21 сентября 2016

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом году Tesla поставила на рынок более 50 тысяч своих автомобилей

Компания Tesla обновила программное обеспечение после того, как специалистам из Китая удалось удаленно взломать операционную систему электромобилей Tesla Model S.

Команде из Keen Security Lab, отдела безопасности китайского интернет-гиганта Tencen, удалось совершить удаленный взлом электрокара, используя уязвимость в бортовом компьютере.

В результате хакеры смогли с расстояния в почти 20 километров открыть дверь машины без ключа, сложить зеркало заднего вида, а также открыть багажник, пока машина была на ходу.

Кроме того, им удалось перехватить управление тормозами движущегося автомобиля. Чтобы взломать операционную систему автомобиля, хакерам потребовалось несколько месяцев.

Видео о получении доступа к системам автомобиля они выложили на YouTube ранее на этой неделе.

Хакерский взлом операционной системы электрокара может представлять реальную опасность для жизни водителя, так как в электрокарах Tesla есть функция автопилота.