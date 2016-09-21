Tesla устранила уязвимость после удаленного взлома автомобиля
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Компания Tesla обновила программное обеспечение после того, как специалистам из Китая удалось удаленно взломать операционную систему электромобилей Tesla Model S.
Команде из Keen Security Lab, отдела безопасности китайского интернет-гиганта Tencen, удалось совершить удаленный взлом электрокара, используя уязвимость в бортовом компьютере.
В результате хакеры смогли с расстояния в почти 20 километров открыть дверь машины без ключа, сложить зеркало заднего вида, а также открыть багажник, пока машина была на ходу.
Кроме того, им удалось перехватить управление тормозами движущегося автомобиля. Чтобы взломать операционную систему автомобиля, хакерам потребовалось несколько месяцев.
Видео о получении доступа к системам автомобиля они выложили на YouTube ранее на этой неделе.
Хакерский взлом операционной системы электрокара может представлять реальную опасность для жизни водителя, так как в электрокарах Tesla есть функция автопилота.
В частности, автомобили Tesla могут самостоятельно ехать по скоростным шоссе, перестраиваться между полосами, устанавливать скорость в соответствии с условиями дорожного движения и применять экстренное торможение в случае опасности.