Цукерберг и его жена дают $3 млрд на борьбу со всеми болезнями
Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан дали обязательство пожертвовать 3 млрд долларов из личных финансов на спонсирование медицинских исследований в течение следующего десятилетии. Чета надеется, что это поможет побороть к концу века все известные заболевания.
Супруги создали благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative в декабре прошлого года, когда родилась их дочь Макс.
Тогда Цукерберг объявил, что пожертвует на благотворительность 99% принадлежащих ему акций компании.
По словам создателя социальной сети, появление на свет ребенка заставило их с супругой задуматься о "всех тех вещах, которые в этом мире нужно сделать лучше".
Поэтому около 45 миллиардов долларов их состояния уйдут с течением времени на улучшение здравоохранения и образования и на борьбу с неравенством.
Цукерберг и Чан поженились в мае 2012 года, однако встречаться молодые люди начали на девять лет раньше, когда учились в Гарвардском университете.
Пресс-конференция супругов - лишь одно из публичных проявлений интереса основателей технических компаний к проблемам здравоохранения.
Только на этой неделе руководство Microsoft объявило о вложении средств в искусственный интеллект, который будет бороться с раком.
Google уже создала подразделение DeepMind, разрабатывающее программное обеспечение для диагностики повышенной точности.
А корпорация IBM совместно с Массачусетским технологическим институтом разрабатывает компьютерную систему, которая улучшила бы уход за пожилыми пациентами и людьми с ограниченными возможностями.