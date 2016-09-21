Цукерберг и его жена дают $3 млрд на борьбу со всеми болезнями

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чан и Цукерберг не остаются в стороне от благотворительности

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан дали обязательство пожертвовать 3 млрд долларов из личных финансов на спонсирование медицинских исследований в течение следующего десятилетии. Чета надеется, что это поможет побороть к концу века все известные заболевания.

Супруги создали благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative в декабре прошлого года, когда родилась их дочь Макс.

Тогда Цукерберг объявил, что пожертвует на благотворительность 99% принадлежащих ему акций компании.

По словам создателя социальной сети, появление на свет ребенка заставило их с супругой задуматься о "всех тех вещах, которые в этом мире нужно сделать лучше".

Поэтому около 45 миллиардов долларов их состояния уйдут с течением времени на улучшение здравоохранения и образования и на борьбу с неравенством.

Цукерберг и Чан поженились в мае 2012 года, однако встречаться молодые люди начали на девять лет раньше, когда учились в Гарвардском университете.

Пресс-конференция супругов - лишь одно из публичных проявлений интереса основателей технических компаний к проблемам здравоохранения.

Только на этой неделе руководство Microsoft объявило о вложении средств в искусственный интеллект, который будет бороться с раком.

Google уже создала подразделение DeepMind, разрабатывающее программное обеспечение для диагностики повышенной точности.

А корпорация IBM совместно с Массачусетским технологическим институтом разрабатывает компьютерную систему, которая улучшила бы уход за пожилыми пациентами и людьми с ограниченными возможностями.