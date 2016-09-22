В Сингапуре арестовали проникших в аэропорт для покупки iPhone

22 сентября 2016

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Автор фото, AFP Подпись к фото, В Сингапуре новый смартфон вышел еще на прошлой неделе

Полиция Сингапура задержала мужчину и женщину, которые проникли в транзитную зону аэропорта Чанги, где попытались купить новые iPhone 7 в магазине беспошлинной торговли, однако не собирались никуда лететь.

В полиции сообщили, что они были арестованы 16 сентября за нарушение закона об охраняемых зонах.

Задержанным грозит штраф в размере тысячи сингапурских долларов ($735) и тюремный срок до двух лет, если следствию удастся доказать, что они не намеревались покидать Сингапур.

Полиция уже выпустила специальное предупреждение в "Фейсбуке", что нарушение правил пользования транзитной зоной и посадочными талонами влечет уголовную ответственность.

"Транзитная зона относится к числу охраняемых мест, за нарушение установленных правил грозит уголовное преследование", - говорится в заявлении.

В Сингапуре нет фирменного магазина Apple, смартфон можно купить только у ритейлеров или в интернете. Первая партия iPhone 7 была полностью распродана в Сингапуре еще на прошлой неделе.

Компания Apple представила новые модели своего смартфона - iPhone 7 и iPhone 7 Plus 8 сентября. Они впервые имеют водостойкий корпус, а также могут похвастаться новым мощным процессором и камерой с разрешением 12 мегапикселей с шестислойными линзами и стабилизатором изображения.