В главы исполкома "Единой России" выдвинули "борца" с плагиатом Владимира Бурматова

22 сентября 2016

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Автор фото, RIA Novosti Подпись к фото, Владимир Бурматов не раз оказывался в центре скандалов, но в последние несколько лет редко появлялся в новостях

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил назначить руководителем центрального исполнительного комитета партии депутата Госдумы Владимира Бурматова - фигуранта "пожарного скандала" и борца с плагиатом, которого самого уличили в плагиате.

Бурматов состоит в партии около десяти лет. В 2006 году он возглавил комитет по работе с молодежью челябинского отделения "Единой России" и вступил в "Молодую гвардию", в которой позже дорос до статуса руководителя челябинского отделения.

В последующие годы Бурматов прославился как блогер, переехал в Москву и уже в статусе депутата Госдумы не раз попадал в скандалы.

Летом 2010 года интернет-пользователи обвинили Бурматова и его подчиненных из "Молодой гвардии" в постановочном тушении лесных пожаров под Рязанью, где в то время не было природных очагов возгораний.

В августе того же года парламентарий выступил с критикой музыканта Юрия Шевчука. Депутат обвинил его в мародерстве во время чеченской компании в 1995 году: назвал музыканта "мразью в превосходной степени" за то, что солдаты подарили ему звездочки с погон погибшего российского военнослужащего.