В главы исполкома "Единой России" выдвинули "борца" с плагиатом Владимира Бурматова
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил назначить руководителем центрального исполнительного комитета партии депутата Госдумы Владимира Бурматова - фигуранта "пожарного скандала" и борца с плагиатом, которого самого уличили в плагиате.
Бурматов состоит в партии около десяти лет. В 2006 году он возглавил комитет по работе с молодежью челябинского отделения "Единой России" и вступил в "Молодую гвардию", в которой позже дорос до статуса руководителя челябинского отделения.
В последующие годы Бурматов прославился как блогер, переехал в Москву и уже в статусе депутата Госдумы не раз попадал в скандалы.
Летом 2010 года интернет-пользователи обвинили Бурматова и его подчиненных из "Молодой гвардии" в постановочном тушении лесных пожаров под Рязанью, где в то время не было природных очагов возгораний.
В августе того же года парламентарий выступил с критикой музыканта Юрия Шевчука. Депутат обвинил его в мародерстве во время чеченской компании в 1995 году: назвал музыканта "мразью в превосходной степени" за то, что солдаты подарили ему звездочки с погон погибшего российского военнослужащего.
В 2012 году Бурматов, занимавший тогда пост заместителя председателя комитета по образованию Госдумы и снискавший известность как активный борец с плагиатом, сам был уличен в копировании чужого текста при написании кандидатской диссертации, после чего перешел в другой комитет.